(Montréal) Si un document de type passeport vaccinal peut jouer un rôle de catalyseur pour la relance de l’industrie aérienne, l’uniformisation doit être au cœur de sa mise en place, estime l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui estime pouvoir contribuer à cet effort.

Julien Arsenault

La Presse

Dans le cadre d’un évènement organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), mercredi, sa secrétaire générale, Fang Liu, qui terminera son deuxième mandat à la fin juillet, a passé de longues minutes à plaider pour une collaboration à l’échelle internationale.

« J’espère qu’il y aura une étroite coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les pays et l’industrie afin d’établir un groupe de travail afin de faciliter les déplacements à travers le monde grâce à un document sécuritaire et facile à utiliser », a-t-elle notamment affirmé.

Mme Liu a expliqué que ce sera à l’OMS de trancher, mais elle a pris soin d’expliquer que l’OACI – l’agence onusienne chargée du transport aérien et établie à Montréal – offrait déjà des options de certificats d’authentification et de passeports électroniques à ses 193 États membres.

À son avis, l’organisation internationale peut en quelque sorte s’avérer « un collaborateur naturel » pour épauler l’OMS si on décide que le temps est venu de déployer ce type de document.

La pandémie de COVID-19 a provoqué un effondrement du trafic aérien à l’échelle mondiale, qui s’est contracté de 60 % l’an dernier, a expliqué Mme Liu, en ajoutant que les pertes financières des compagnies aériennes atteignaient environ 370 milliards US depuis mars dernier.

« Notre organisation a émis des recommandations (pour aider l’industrie), mais il s’agit d’une question délicate pour les gouvernements, qui doivent jongler avec des enjeux sanitaires, économiques et sociaux », a dit Mme Liu.

Une chose est claire : il s’écoulera un certain temps avant le déploiement d’un document de type passeport vaccinal. Alors que les preuves de vaccination contre le nouveau coronavirus sont différentes d’un endroit à l’autre, ce sont les voyageurs – si les restrictions sont levées – qui risquent d’avoir des maux de tête à court terme, a estimé le président-directeur général d’Aéroports de Montréal Philippe Rainville, qui participait à l’évènement.