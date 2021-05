Économie

Le déficit commercial américain atteint un nouveau record en mars

(Washington) Le déficit commercial des États-Unis a atteint un plus haut historique en mars, en raison d’une forte demande intérieure qui accroît le volume des importations. Et, il pourrait se creuser davantage dans les mois à venir, la reprise du pays étant plus rapide que celles de ses partenaires notamment européens.