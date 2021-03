(Ottawa) Les ventes des grossistes canadiens ont grimpé de 4,0 % en janvier pour atteindre 69,2 milliards, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Ce gain a été soutenu par la croissance du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, et de celui des matériaux et fournitures de construction, a précisé l’agence fédérale.

Les analystes s’attendaient en moyenne à une augmentation de 5,0 % pour le mois de janvier, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont grimpé de 10,8 % à 15,3 milliards en janvier, notamment grâce à une hausse de 27,9 % des ventes de matériel et de fournitures informatiques et de communication.

Dans le sous-secteur des matériaux et de fournitures de construction, les ventes ont progressé de 12,1 %, stimulées par une hausse de 17,3 % des ventes de bois d’œuvre, de menuiseries préfabriquées, d’articles de quincaillerie et d’autres fournitures de construction.

Exprimées en volume, les ventes des grossistes ont avancé de 3,7 % en janvier.