États-Unis

Le taux obligataire à 10 ans monte à 1,62 %, son plus haut de l’année

(New York) Le rendement à 10 ans sur les bons du Trésor américain est monté vendredi à son plus haut de l’année et à un pic en plus d’un an après l’annonce d’une forte hausse des créations d’emplois aux États-Unis le mois dernier.