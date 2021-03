Bond de 73 % des ventes de maison à Vancouver

(Vancouver) Le marché immobilier résidentiel de Vancouver se réchauffe si rapidement que les ventes d’habitations dans la région ont grimpé de plus de 50 % entre janvier et février, et ont augmenté de plus de 70 % par rapport à l’année dernière, a indiqué mardi la chambre immobilière du Grand Vancouver.