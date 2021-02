Restauration

« Trop peu, trop tard »

Avec la fermeture de 2800 restaurants au cours de la dernière année et l’arrêt des activités dans les salles à manger pendant près de sept mois, dans certaines régions, l’Association Restauration Québec (ARQ) invite ses membres à se mobiliser en envoyant notamment des cartes postales au premier ministre François Legault et en signant la pétition « Sauvez les restos, M. Legault ! ». Or, pour certains restaurateurs, visiblement à bout de souffle, l’intervention de l’ARQ est trop modeste et arrive trop tard.