(Ottawa) Pour éviter la faillite des grandes entreprises et sauver des « millions d’emplois », Ottawa devient prêteur de dernier ressort des géants de l’économie du pays. Pas question toutefois de financer les hausses de salaire des hauts dirigeants ou d’aider des entreprises qui ne paient pas leur « juste part » d’impôt au Canada, a martelé Justin Trudeau.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Le premier ministre canadien a présenté lundi le Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE), un programme qui vise essentiellement à prêter des fonds aux grandes entreprises qui sont incapables de se financer sur le marché privé. Toutes les industries au pays sont admissibles au programme, incluant l’industrie pétrolière.

« Il s’agit d’un financement de transition, pas d’un chèque en blanc », a assuré le premier ministre, lors de son allocution quotidienne à Ottawa. En anglais, Justin Trudeau a maintenu que la CUGE n’était pas un « bailout » [plan de sauvetage].

La CUGE ne vise donc pas à restructurer une entreprise, à régler un cas d’insolvabilité ou à financer une entreprise non rentable, prévient Ottawa. « On n’a pas l’intention non plus de fournir des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises qui n’en ont pas besoin », a maintenu le premier ministre. Ce dernier n’a ni chiffré le coût du programme ni le montant maximum du financement.

Les géants de l’industrie aérienne, comme Air Canada et West Jet, ainsi que les grandes entreprises pétrolières comme Suncor ont été cités par le ministre des Finances, Bill Morneau, lundi matin. « Ça va être très important dans le secteur de l’énergie », a déclaré le ministre.

Les employeurs qui bénéficieront de ce financement devront toutefois montrer patte blanche. Ceux-ci devront partager avec Ottawa leur « structure financière complète » au moment de présenter une demande pour obtenir du financement dans le but d’éviter l’évitement fiscal.

« Tout le monde s’attend à ce que les grandes entreprises paient leur juste part d’impôt. Si en regardant les détails de leurs états financiers, [on réalise] qu’ils n’ont pas tout à fait payer leur juste part d’impôt au Canada, on va exiger qu’ils fassent des changements », a assuré le premier ministre.

Ottawa va également exiger que les grandes entreprises prennent des « engagements clairs » pour ne pas « donner de l’argent de plus aux dirigeants ». Des « limites fermes » seront ainsi imposées sur les dividendes, les rachats d’actions et la rémunération des hauts dirigeants.

« Nous devons nous assurer que l’argent qui nous donnons aide les employés, pas les dirigeants, pas les investisseurs, mais les travailleurs. Nous allons mettre en place des mesures pour nous assurer que nous aidons les travailleurs », a martelé Justin Trudeau. Les employeurs devront ainsi protéger les emplois, respecter les conventions collectives et publier annuellement des rapports de divulgation de l’information liée au climat.