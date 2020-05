Les prix des maisons mettraient deux ans à se remettre de la pandémie

(Toronto) La Société canadienne d’hypothèques et de logement s’attend à ce que les prix des propriétés soient plus faibles en raison de la pandémie de COVID-19 et calcule qu’il faudra plus de deux ans avant qu’ils ne renouent avec leurs niveaux d’avant la crise.