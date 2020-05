(Ottawa) Le maintien de l’indépendance de la Banque du Canada sera essentiel pour aider l’économie pendant et après la pandémie de COVID-19, a fait valoir lundi la numéro deux de la banque centrale.

La Presse canadienne

Dans le texte d’un discours livré lundi à l’Institut C. D. Howe, la première sous-gouverneure de la banque centrale, Carolyn Wilkins, a indiqué que la politique monétaire de la banque visait à garantir aux entreprises et aux particuliers un accès aux marges de crédit et aux prêts à court terme, et aider à stimuler la demande lors de la reprise attendue, avec de faibles taux d’intérêt.

Le bilan de la banque a plus que triplé ces dernières semaines. Il est passé d’environ 120 milliards au début mars, soit avant le confinement généra, à environ 385 milliards la semaine dernière.

Selon Mme Wilkins, le risque financier pour les contribuables est faible en raison des restrictions entourant les programmes d’achat d’obligations fédérales, provinciales et privées.

Mais elle a également souligné que toutes les actions d’Ottawa et de la banque centrale feraient grimper les dettes publiques et privées par rapport à leur niveau précédent la pandémie et les mesures qui ont essentiellement gelé l’activité économique.

Pour gérer la situation économique post-pandémie, la banque devra prendre des décisions visant à contrôler les prix afin qu’ils n’augmentent pas ou ne baissent pas trop rapidement, a-t-elle précisé.