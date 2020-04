La Banque d'Angleterre s’attend à la pire récession depuis au moins un siècle

(Londres) Le Royaume-Uni pourrait connaitre une récession « plus rapide et profonde que tout ce à quoi nous avons assisté au siècle précédent, voire depuis plusieurs siècles » à cause de la pandémie de coronavirus, estime un responsable de la Banque d’Angleterre.