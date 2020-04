L’inflation annuelle canadienne a ralenti en mars

(Ottawa) La cadence annuelle de l’inflation au Canada a enregistré sa plus forte baisse mensuelle en plus d’une décennie, reculant sous la barre de 1 % en mars, alors que le prix du pétrole s’effondrait et que l’économie subissait les premiers contrecoups de la pandémie de COVID-19.