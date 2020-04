PHOTO LOREN ELLIOTT, AFP

« Jamais nous ne laisserons tomber notre grande filière américaine du pétrole et du gaz », a promis le président américain dans un tweet, où il annonce que le ministre de l’Énergie et le secrétaire au Trésor ont pour mission « de mettre des fonds à disposition pour que ces entreprises très importantes et les emplois soient garantis pour longtemps à l’avenir ».