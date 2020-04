Une autre tradition printanière montréalaise s’est déroulée discrètement, contexte oblige, ce mercredi matin, avec le passage d’un premier navire dans la Voie maritime du Saint-Laurent.

Jean-François Codère

La Presse

Le Baie Saint-Paul, un vraquier appartenant à Canada Steamship Lines (CSL) et devant lier Montréal à Hamilton, a été le premier à s’engager dans l’écluse de Saint-Lambert. Déjà mardi, 16 bateaux attendaient impatiemment, en aval, l’ouverture de la Voie. Cinq autres en faisaient de même en amont.

La portion de la Voie maritime reliant Montréal au premier des Grands-Lacs, le lac Ontario, ouvre ainsi quelques jours plus tard qu’à l’habitude, un accommodement négocié avec la Commission mixte internationale qui gère les eaux des Grands-Lacs. Il a permis de maintenir dans la Voie des débits d’eau plus élevés pendant une plus longue période, afin d’abaisser le niveau du Lac Ontario, dont les riverains craignaient des dommages.

Deux autres navires, le Baie-Comeau de CSL et l’Evans Spirit de McKeil, devraient avoir franchi la première écluse en fin d’avant-midi. Selon le site MarineTraffic.com, ils ont respectivement pour destination Windsor, en Ontario, et Todeo, en Ohio.

Malgré la crise actuelle, le volume de déplacements maritimes n’a pas encore significativement diminué, rapporte le président de la Voie maritime, Terence Bowles.

« Les gens à qui je parle, pour l’instant, me disent qu’ils sont en pleine opération. »