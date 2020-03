(Québec) Québec a prévu des « dépenses importantes » dans le budget qu’il présentera mardi afin de faire face aux impacts économiques du coronavirus, soutient le premier ministre François Legault.

Tommy Chouinard

La Presse

Lors d’une mêlée de presse à Montréal en marge d’un événement, lundi, il a expliqué que le gouvernement doit « accélérer » ses dépenses dans de telles circonstances, mais « de façon raisonnable », sans plonger en déficit.

« Le gouvernement doit faire d’efforts pour stimuler l’économie dans cette période d’incertitude », a-t-il fait valoir.

Dans le budget de son ministre des Finances Eric Girard, il y aura des « dépenses importantes » dans les grands ministères et les infrastructures.

« On a déjà prévu des moyens, et si c’est nécessaire d’en faire plus, il y a une réserve de stabilisation importante qui est disponible pour en faire plus », a signalé M. Legault.

Cette réserve, constituée des surplus passés, s’élève à 14 milliards de dollars. Le gouvernement pourrait y recourir au besoin. « On est dans une situation où on est prêts à faire face au risque important qui pourrait y avoir dans l’économie du Québec », a-t-il dit.

Rappelons que la réserve de stabilisation « n’est pas de l’argent en banque », comme l’a déjà expliqué le ministère des Finances. Cette cagnotte a plutôt réduit la dette brute au fil des ans. Mais en vertu de la loi, la réserve peut être utilisée par le gouvernement, au moment d’un ralentissement économique, « pour équilibrer le budget sans que des gestes additionnels soient requis, comme une baisse des dépenses ou une hausse des revenus ». Mais pour cela, il doit emprunter la somme nécessaire et la rembourser par la suite, toujours selon les explications des Finances.

De son côté, le Parti libéral du Québec demande au gouvernement de créer une provision d’un milliard de dollars en vue d’un ralentissement économique. Son porte-parole en matière de finances, Carlos Leitão, a rappelé la chute des marchés boursiers et du prix du pétrole, tout comme la baisse d’un demi-point de pourcentage du taux directeur de la Banque du Canada – une première depuis la crise de 2008. Ce sont des signes précurseurs d’un ralentissement économique dont le gouvernement doit tenir compte, a-t-il insisté.

Par ailleurs, François Legault a indiqué qu’il n’est nécessaire pour l’instant d’annuler de grands événements en raison du COVID-19, comme les mondiaux de patinage artistique à Montréal prévus à la mi-mars. « On ne sent pas le besoin de poser des interdictions au niveau des événements importants. Je comprends que dans certains pays on doive le faire, mais au Québec, pour l’instant, la situation n’est pas inquiétante », a-t-il affirmé.