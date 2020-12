(Washington) Les États-Unis ont annoncé mercredi qu’ils allaient imposer des droits de douane supplémentaires sur des produits français et allemands, en représailles à ceux imposés par l’Union européenne, qu’ils jugent excessifs et injustes en raison du périmètre choisi pour les calculer.

Agence France-Presse

Des pièces détachées aéronautiques, vins non pétillants et cognacs français et allemands seront, en mesure de rétorsion, ajoutés à la liste des produits taxés depuis 2019, selon un communiqué du représentant américain au Commerce (USTR).

Ces droits de douane s’inscrivent dans le cadre du litige sur les aides publiques versées à Airbus et Boeing.

En effet, l’UE a elle aussi été autorisée cette année par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) à prélever des droits de douane supplémentaires sur des produits américains. Mais Washington estime avoir été pénalisé par le mode de calcul choisi, qui a, selon l’administration Trump, conduit à un montant trop élevé de droits de douane prélevés sur des produits américains.

En cause, d’une part la période de référence, d’autre part, le périmètre géographique.

Ainsi, « pour mettre en œuvre ses tarifs, l’UE a utilisé des données commerciales d’une période au cours de laquelle les volumes commerciaux avaient été considérablement réduits en raison des effets terribles sur l’économie mondiale de la COVID-19 », dénonce l’USTR.

« Le résultat de ce choix a été que l’Europe a imposé des droits de douane sur beaucoup plus de produits que ce qui aurait été couvert si elle avait utilisé une période normale. Bien que les États-Unis aient expliqué à l’UE l’effet de distorsion de la période choisie, l’UE a refusé de modifier son approche », souligne encore le communiqué.

Les États-Unis ont ainsi annoncé « changer leur période de référence pour s’aligner sur celle utilisée par l’Union européenne ».

Par ailleurs, déplore Washington, « l’UE a fait un autre choix qui a injustement augmenté le montant » des droits de douane prélevés, en excluant de son calcul le Royaume-Uni, et estime que « l’UE doit prendre des mesures pour compenser cette injustice ».

Les États-Unis infligent depuis 2019 des droits de douane punitifs sur des importations européennes comme le vin, le fromage et l’huile d’olive ou le whisky écossais, ainsi que des taxes de 15 % sur les avions Airbus. Washington y avait été autorisé par l’OMC, jusqu’à 7,5 milliards de dollars.

En représailles, l’UE applique depuis cette année des droits de douane supplémentaires sur 4 milliards de dollars d’importations en provenance des États-Unis.

L’avionneur européen Airbus et son concurrent américain Boeing, et à travers eux l’Union européenne et les États-Unis, s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’OMC sur les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales de part et d’autre.