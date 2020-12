(Québec) Le gouvernement Legault a ouvert son jeu sur le salaire minimum de 2021 et ce ne sera pas le 15 $ l’heure réclamé par les syndicats et Québec solidaire (QS).

Patrice Bergeron

La Presse Canadienne

Il pourrait passer de 13,10 $ à environ 13,50 $, selon ce qu’a laissé entendre vendredi le ministre des Finances, Eric Girard.

Il a indiqué en Chambre que des travaux étaient en cours pour établir le salaire minimum de 2021, qui est habituellement fixé le 1er mai de chaque année.

Le ministre des Finances a fait savoir que la hausse du salaire minimum en pourcentage correspondrait à la hausse moyenne des salaires au Québec, soit 3 %.

Ainsi, une hausse de 3 % au taux horaire de 13,10 $ équivaudrait à 39 cents, pour un total arrondi de 13,50 $.

M. Girard répondait à une question du député QS d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, qui demande au gouvernement caquiste d’atteindre le jalon symbolique du 15 $ l’heure.

La crise sanitaire a démontré que les travailleurs au salaire minimum font un travail essentiel, a-t-il argué.

« Pendant que Dollarama, Metro et Couche-Tard célèbrent une année de profits records, les femmes et les hommes qui ont rendu ça possible y gagnent encore 13,10 $ l’heure. Ils doivent encore se tourner vers des banques alimentaires pour nourrir leur famille. C’est honteux. […] On leur doit des conditions de travail qui reflètent la valeur de leur travail et leur importance pour le Québec. On leur doit un grand rattrapage salarial. »

M. Leduc a rappelé qu’en 2018, le ministre du Travail, Jean Boulet, lui avait dit de patienter car le taux horaire de 15 $ allait être atteint un jour.

« C’était il y a deux ans. Il reste deux ans au mandat de ce gouvernement. »