Dans son énoncé économique, le gouvernement Trudeau s’engage à poursuivre le déploiement du réseau de bornes de recharge électrique et renfloue la cagnotte presque vide de l’incitatif fédéral à l’achat de véhicule zéro émission.

(Ottawa) Dans l’incertitude, le gouvernement Trudeau reste convaincu de ceci : le Canada doit se positionner comme un acteur clé de l’économie verte s’il ne veut pas se faire damer le pion. Ainsi ouvre-t-il le robinet dès aujourd’hui, en même temps qu’il mène le combat contre la COVID-19, pour lutter contre les changements climatiques.

Mélanie Marquis

La Presse

L’énoncé économique automnal déposé lundi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, est frappé d’un avertissement global : attention, situation hautement instable. Et pour cette raison, le plan de relance économique post-COVID de 70 à 100 milliards de dollars sur trois ans que l’on y annonce laisse le lecteur sur sa faim, n’étant assorti de quasi aucun détail.

En revanche, la grande argentière a donné un avant-goût des orientations d’Ottawa en y jetant les bases d’une relance verte.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Finances, Chrystia Freeland

Car non seulement « la COVID-19 a rappelé à tous l’importance d’une action précoce et soutenue pour faire face aux risques systémiques qui menacent le quotidien », mais en plus, « selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), nos vis‑à‑vis internationaux ont affecté environ 312 milliards de dollars américains » à la transition verte, lit-on dans le document.

C’est ainsi qu’on promet, d’abord, un investissement de 2,6 milliards de dollars sur sept ans pour octroyer jusqu’à 700 000 subventions pouvant atteindre 5000 $ aux propriétaires qui voudraient améliorer leur rendement énergétique – la période d’admissibilité sera rétroactive au 1er décembre 2020 – en plus d’offrir jusqu’à un million d’évaluations gratuites d’énergie d’ÉnerGuide et de l’argent pour former des vérificateurs en énergie.

Le gouvernement s’engage aussi à poursuivre le déploiement du réseau de bornes de recharge électrique (150 millions sur trois ans) et renfloue la cagnotte presque vide de l’incitatif fédéral à l’achat de véhicule zéro émission (plus de 200 millions sont déjà inscrits à la colonne de 2021-2022). Il recycle par ailleurs un engagement formulé en 2019 pendant la campagne électorale, et qui ne s’était pas encore matérialisé : planter deux milliards d’arbres dans la prochaine décennie (3,2 milliards sur 10 ans).

En tout, ce premier exercice financier signé Chrystia Freeland prévoit 4,7 milliards de dollars sur un horizon de sept ans pour le volet environnemental du chapitre « Rebâtir en mieux ». Lorsqu’elle a répondu aux questions des journalistes, en huis clos, son auteure n’a pas voulu dire quelle part du plan de relance à 70-100 milliards de dollars serait verte, et que l’on en saurait davantage dans son budget de 2021, après des consultations hivernales.

Réseau de garderies et aide directe

Un autre volet important de la reconstruction post-pandémie prévoit pour le moment des sommes modestes, mais il laisse présager des investissements majeurs : la mise en œuvre d’un réseau national de services de garde. La pandémie a remis à l’ordre du jour cette promesse libérale de longue date compte tenu de l’impact disproportionné qu’elle a eue sur les femmes.

« Je dis cela à la fois en tant que mère au travail et en tant que ministre des Finances : le Canada ne pourra être réellement compétitif que lorsque toutes les femmes canadiennes auront accès aux services de garde d’enfants abordables dont nous avons besoin pour soutenir notre participation à la population active de notre pays », a exposé Chrystia Freeland dans le discours qu’elle a livré en Chambre des communes.

Là encore, il faudra attendre au prochain budget de 2021 pour avoir plus de chair. Dans l’énoncé économique déposé lundi, la seule mesure concrète consiste en la création du Secrétariat fédéral responsable de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants (20 millions) chargé de « fournir une analyse de la politique en matière de garde d’enfants, en vue d’appuyer un système pancanadien ».

Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres ; et pendant la pandémie, de nombreuses familles avec de jeunes enfants ont dû composer avec une hausse des dépenses car elles ont été forcées de trouver des solutions de rechange temporaires à leurs arrangements de garde d’enfants ordinaires.

Aussi le fédéral annonce-t-il pour l’année 2021 une aide temporaire pouvant aller jusqu’à 1200 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans pour les familles à revenu faible et moyen qui ont droit à l’Allocation canadienne pour enfants. Cette mesure de soutien bénéficierait à environ 1,6 million de familles et environ 2,1 millions d’enfants, et coûterait environ 2,4 milliards de dollars en 2021.