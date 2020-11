Québec

Vers une plus grande autonomie alimentaire

Sollio Groupe Coopératif plaide pour une plus grande autonomie alimentaire. Si le Québec peut difficilement faire pousser des ananas, la province a toutefois le potentiel pour produire et transformer davantage de denrées comme le soya et les pois chiches, soutient Gaétan Desroches, chef de la direction de la coopérative qui a atteint un chiffre d’affaires de près de 8 milliards cette année.