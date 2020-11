Ottawa dévoile de nouvelles compensations pour le milieu agricole dans la foulée de la signature des traités de libre-échange. Les fermes laitières de 80 vaches et plus toucheront dès l’an prochain un paiement direct de 38 000 $, en vertu d’une enveloppe budgétaire de deux milliards, pendant que les 4800 producteurs de volaille et d’œufs se partageront 691 millions sur 10 ans.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Nous croyons sincèrement à la valeur du système de gestion de l’offre, pour la vitalité de nos communautés rurales et la sécurité alimentaire de notre pays », a martelé la ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau lors d’une conférence virtuelle samedi après-midi.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau

L’annonce fait suite au dévoilement, en août 2019, d’une somme de 1,75 milliard réservée aux producteurs laitiers canadiens sur une période de huit ans. Plus de 10 000 producteurs laitiers ont reçu leur premier paiement en espèces entre décembre et janvier.

C’est sur une période de trois ans que seront maintenant versés le reste des paiements, a dévoilé Ottawa. Les sommes atteindront 468 millions en 2020-2021, puis 469 millions en 2021-2022 et, enfin, 468 millions en 2022-2023. Quant à eux, les producteurs de poulets, d’œufs et de dindes se partageront une enveloppe spéciale d’environ 691 millions.

En janvier, Ottawa avait allongé la somme 345 millions pour couvrir l’impact des accords de libre-échange avec l’Europe et avec la zone transpacifique. Ces montants avaient toutefois été distribués aux producteurs de lait seulement, excluant donc les producteurs et de volailles et d’œufs.

Aucune compensation n’a toutefois été précisée à ce stade pour ce qui est des transformateurs. « Ça va venir. On travaille là-dessus en ce moment. Il faut trouver un juste équilibre », a assuré Mme Bibeau, en soulignant que l’attribution des contingents tarifaires devra aussi être discutée.

Cette annonce du fédéral était aussi attendue pied ferme pour contrer l’effet d’un troisième accord, celui de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM). « Il n’y a pas d’échéancier précis », a reconnu Mme Bibeau à ce sujet, en soutenant que les efforts sont surtout mis sur les programmes d’aide d’urgence liés à la COVID-19.