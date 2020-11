Les ventes des grossistes canadiens ont grimpé de 0,9 %

(Ottawa) Les ventes des grossistes canadiens ont progressé de 0,9 % pour atteindre 66,2 milliards en septembre, stimulées par les gains dans le secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac et celui des articles personnels et ménagers, a indiqué mardi Statistique Canada.