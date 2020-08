PHOTO JACQUELYN MARTIN, AP

« L’économie était solide en février. Donc, il y a beaucoup de force dans l’économie. La reprise en mai et juin est intervenue plus tôt et a été plus forte que prévu », ce qui signifie qu’il y a « toujours une économie saine à l’exception des secteurs directement touchés » par la crise sanitaire, a déclaré Jerome Powell, citant les secteurs de la restauration, du voyage et de l’hôtellerie.