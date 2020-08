Washington et Pékin ont mis fin à certaines sanctions, mais la plupart des tarifs punitifs imposés sur des centaines de milliards de dollars de marchandises sont toujours en place.

Tensions commerciales: échanges prévus prochainement entre Pékin et Washington

(Pékin) Les représentants commerciaux chinois et américains devraient tenir une réunion téléphonique prochainement afin de poursuivre leurs discussions visant à apaiser les tensions commerciales entre les deux pays, a indiqué jeudi un porte-parole du ministère chinois du Commerce.

Associated Press

Dans le cadre d’un point de presse, Gao Feng n’a toutefois donné aucun détail supplémentaire.

La première phase de l’accord intervenu entre Pékin et Washington a permis d’éviter de nouvelles sanctions tarifaires de part et d’autre dans le cadre d’une guerre commerciale qui a éclaté en 2018 en raison des ambitions technologiques de la Chine et de son excédent commercial avec les États-Unis.

La trêve prévoyait une nouvelle ronde de discussions après six mois, mais ceux-ci ont été retardés en raison de la pandémie de COVID-19. Une réunion virtuelle qui était prévue la semaine dernière avait été reportée.

« Les deux parties ont convenu de tenir un appel prochainement », a simplement déclaré M. Gao.

Washington et Pékin ont mis fin à certaines sanctions, mais la plupart des tarifs punitifs imposés sur des centaines de milliards de dollars de marchandises sont toujours en place.