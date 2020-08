Plan d’aide: Maison-Blanche et démocrates se reprochent l’échec des négos

(Washington) Les négociations sur un plan d’aide aux Américains étaient au point mort lundi, et la Maison-Blanche et les démocrates se rejetaient la responsabilité après deux semaines de discussions tendues à l’approche de la présidentielle et quatre décrets signés par Donald Trump.