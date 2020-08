Steven Mnuchin et Donald Trump

(Washington) Les négociations sur un nouveau plan d’aide aux Américains étaient au point mort mercredi, et l’administration Trump accuse les démocrates d’éviter de trouver un accord qui pourrait jouer en la faveur du président républicain, à moins de trois mois de l’élection présidentielle.

Agence France-Presse

« Les démocrates sont tournés vers la politique. Peut-être qu’ils pensent que n’importe quel accord serait bon pour le président et c’est pour cela qu’ils n’en veulent pas », a déclaré Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor de Donald Trump, sur Fox Business.

Il a précisé que les deux camps avaient réussi à s’entendre sur les aides aux écoles, crèches, petites et moyennes entreprises, pour les vaccins, les hôpitaux, les collectivités locales.

Mais les discussions achoppent notamment sur l’enveloppe totale : les démocrates veulent monter à 3000 milliards de dollars tandis que les républicains veulent la limiter à 1000 milliards. Les démocrates avaient proposé un compromis à 2000 milliards, refusé par la Maison-Blanche.

Pour Steven Mnuchin, « le problème est la façon dont les démocrates regardent » le montant de la proposition républicaine, « ils regardent sur les deux prochaines années et ils projettent des pertes. Ils ne pensent pas que l’économie va s’ouvrir – nous le pensons ».

« Nous disons “dépensons un peu plus de 1000 milliards de dollars, qui auront un impact considérable sur l’économie maintenant” […]. Et si nous devons faire plus, nous reviendrons » pour négocier, a-t-il ajouté.

Le montant d’une aide supplémentaire accordé par le gouvernement fédéral aux chômeurs, qui a pris fin le 31 juillet, est également l’un des grands points de désaccord.

Ceux-ci recevaient en effet 600 dollars par semaine depuis le mois d’avril. Les républicains proposent de diminuer à 200 dollars, la Maison-Blanche négocie 400 dollars, et les démocrates veulent conserver 600 dollars.

« Donald Trump et les républicains du Sénat affirment qu’une réduction d’impôt pour les investisseurs fortunés aidera à lutter contre la crise […], mais pensent que 600 dollars par semaine, c’est trop pour 30 millions d’Américains sans emploi », a réagi sur Twitter Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat.

La Maison-Blanche négocie depuis plus de deux semaines avec les responsables démocrates au Congrès. Mais leur dernière rencontre, vendredi, a échoué, et Donald Trump a signé samedi quatre décrets, qui risquent toutefois d’être contestés en justice.

Ils prévoient un gel des charges salariales, une allocation chômage prolongée de 400 dollars par semaine, des protections pour les locataires menacés d’expulsion et un report du remboursement des emprunts étudiants.