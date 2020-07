(Ottawa) Les ventes des grossistes ont grimpé en mai, après avoir enregistré en avril un plongeon record en raison de la pandémie de COVID-19, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse canadienne

La valeur des ventes en gros a augmenté de 5,7 % pour atteindre 52,6 milliards en mai, après avoir enregistré une baisse de 21,4 % en avril, a précisé l’agence fédérale.

Les économistes s’attendaient en moyenne à une augmentation de 8,5 % pour mai, selon les prévisions recueillies par la société de données financières Refinitiv.

Six des sept sous-secteurs étudiés par Statistique Canada ont enregistré une hausse de leurs ventes.

Les sous-secteurs des matériaux et fournitures de construction et des véhicules automobiles et pièces et accessoires pour véhicules automobiles ont le plus contribué à la hausse de la valeur des ventes.

Exprimées en volume, les ventes des grossistes ont augmenté de 5,2 % en mai.