(Ottawa) Trois cent quarante-trois milliards de dollars. C’est le montant auquel s’élèvera le déficit fédéral pour 2020-2021, selon le portrait économique dévoilé mercredi par le ministre des Finances, dont les projections sont limitées à quelques mois seulement.

Mélanie Marquis

La Presse

Il s’agit là d’un déficit inégalé dans l’histoire du pays – et de loin. Il est dopé en majeure partie par les mesures mises en œuvre pour lutter contre la crise de la COVID-19 : on y a consacré plus de 230 milliards en soutien direct et 85 milliards en aide indirecte.

Conjointement, ces mesures représentent près de 14 % du PIB du Canada, faisant du plan d’Ottawa l’un « des plus généreux au monde », lit-on dans ce portrait qui tient sur 188 pages, dans lequel on ne propose par ailleurs aucun plan de relance chiffré.

Selon les projections, le ratio entre la dette fédérale et le PIB devrait bondir à 49,1 % en 2020-2021 comparativement à 31 % pour l’année précédente. D’ici mars 2021, la dette grimperait ainsi à 1200 milliards, par rapport à 765 milliards un an plus tôt.

Là encore, c’est du jamais vu.

Pour gérer cette dette colossale, le gouvernement émettra « un niveau sans précédent d’obligations à long terme », afin de s’assurer qu’elle demeure « abordable et viable pour les générations futures », est-il écrit dans le document.

Mais sans cette injection historique d’argent public, les fonctionnaires du ministère des Finances estiment que le PIB réel aurait pu diminuer de plus de 10 % en 2020, et que le taux de chômage aurait augmenté de deux points de pourcentage de plus, note-t-on.

Le ministre des Finances Bill Morneau y a fait écho dans son discours en Chambre, tout en signalant au passage que l’approche préconisée par les libéraux n’allait pas changer, car « l’austérité n’est ni une réponse, ni une solution » face à un défi aussi colossal.

À ceux qui « nous reprocheront le coût de nos actions et souligneront l’ampleur du déficit » ou qui « auraient souhaité que nous en fassions moins », il a répondu que « sans intervention, des millions d’emplois auraient été perdus, les familles auraient été endettées ».

Les économistes du secteur privé s’attendent à une contraction record du PIB réel d’environ 6,8 % en 2020 et à une baisse « sans précédent » au premier semestre de 2020. Le secteur qui a le plus écopé est, sans grande surprise, celui des services.

Au total, entre février à avril, le gagne-pain de quelque 5,5 millions de Canadiens, soit 30 % de la population active au pays, a été affecté par la pandémie (pertes d’emplois, départs et fortes réductions des heures travaillées].

Trop d’incertitude pour aller plus loin

Le dernier portrait des finances publiques déposé par le gouvernement Trudeau remonte à décembre 2019. Le ministre Morneau n’a pas voulu s’engager à déposer un budget en bonne et due forme d’ici la fin de l’année.

Et si le gouvernement fédéral ne veut pas se projeter plus loin que mars 2021, c’est parce que l’incertitude qui brouille les perspectives économiques est encore trop grande, est-il souligné à gros traits dans le portrait économique.

Les effets de la COVID-19 sur l’offre et la demande sont notamment ardus à prévoir. D’une part, on ignore si l’économie canadienne sera en mesure de produire le même niveau de biens et de services, et d’autre part, le comportement des consommateurs est difficile à cerner dans le contexte actuel, explique-t-on.

À cela s’ajoute la crainte d’une deuxième vague, ainsi que l’incertitude économique mondiale.

Chose certaine, le gouvernement continuera à naviguer avec les mêmes repères, avec la même détermination à stimuler l’économie, a martelé Bill Morneau. Déjà, il avait donc écarté des hausses d’impôt, et il l’a réitéré en conférence de presse au huis clos du budget, qui se déroulait cette année à la fois en personne, avec un nombre réduit de journalistes, et virtuellement.

L’avenir de la PCU et de la SSCU

Il reste à voir ce que les libéraux feront des programmes comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois et la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSCU), mesure chouchou des libéraux pour remettre l’économie sur pied.

La première est celle qui a coûté le plus cher jusqu’à présent : en date du 28 juin dernier, la facture était de 53,5 milliards de dollars. Pour la subvention à l’emploi, la note est de 18 milliards de dollars en date du 6 juillet dernier.

Dans le portrait économique d’Ottawa, la facture combinée de ces deux programmes est évaluée à environ 163 milliards de dollars. Le ministre des Finances a laissé entendre que la SSCU devrait être prolongée à nouveau, au-delà du mois d’août.