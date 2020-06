(Washington) L’économie américaine a redémarré plus tôt que prévu mais elle a encore besoin de soutien de l’État pour accélérer sa reprise : c’est en substance le message du président de la Banque centrale adressé mardi aux législateurs.

Delphine TOUITOU

Agence France-Presse

« Nous sommes entrés dans une nouvelle phase importante et nous l’avons fait plus tôt que prévu », observe Jerome Powell dans un discours préparé en vue de son audition mardi devant une commission de la Chambre des représentants.

Chômage en baisse dès le mois de mai, demandes hebdomadaires d’allocations de chômage en baisse, reprise de la production, rebond historique en mai des ventes au détail et des dépenses de consommation, nette amélioration de la confiance des ménages en mai et juin : la première économie du monde enregistre de nombreux signaux encourageants.

Pour autant, le patron de la puissante institution financière tempère l’optimisme, prenant acte que la production et l’emploi restent, entre autres indicateurs, à des niveaux très inférieurs à ceux d’avant la pandémie.

Dans certaines régions comme à Chicago, l’industrie manufacturière reste en outre à la peine.

Le rythme de la reprise est « extrêmement incertain » et « dépendra en grande partie du (de notre) succès à contenir le virus », insiste le président de la Fed.

En outre, un rétablissement complet de l’économie est « peu probable » tant que les gens n’ont pas toute confiance dans le fait que la pandémie est maîtrisée.

Sur ce point, la situation est là aussi incertaine alors que de nouveaux foyers de COVID-19 sont apparus en Californie, en Floride et au Texas, trois États très peuplés.

« Le rythme à venir dépendra également des mesures politiques prises à tous les niveaux de gouvernement pour apporter secours (aux ménages, entreprises et collectivités locales les plus vulnérables) et soutenir la reprise aussi longtemps que nécessaire », selon Jerome Powell.

Secteurs les plus fragiles

Sur ce point, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, qui doit être auditionné aux côtés de Jerome Powell, va lui emboîter le pas.

L’administration Trump va prochainement entamer des discussions avec les démocrates en vue de l’adoption d’un nouveau plan d’aide à l’économie qui devra se focaliser sur les secteurs les plus fragiles, va-t-il faire savoir.

« Nous avons hâte de travailler en juillet avec le Congrès sur une base bipartite (c’est-à-dire avec les démocrates et les républicains) sur toute législation qui pourrait être nécessaire », va-t-il souligner dans un discours préparé.

Jerome Powell exhorte depuis des semaines les législateurs à adopter un nouveau plan d’aide pour accélérer la reprise.

Alors que la première économie du monde s’enfonçait dans la récession, le Congrès avait adopté fin mars un énorme plan d’aide d’urgence de plus de 2000 milliards de dollars, appelé CARES Act, destiné à atténuer l’impact de la crise pour les entreprises et les travailleurs américains les plus vulnérables.

Il avait été complété avec des aides aux petites et moyennes entreprises.

« Nous suivons de près les résultats de ces efforts (financiers) et nous voyons les conditions s’améliorer », estime M. Mnuchin sans toutefois mentionner la nouvelle hausse d’infections dans le pays.

Selon lui, bien que le taux de chômage soit toujours historiquement élevé, la conjoncture va « sensiblement s’améliorer » au cours des troisième et quatrième trimestres de cette année.

« Toute aide supplémentaire devrait viser certaines industries qui ont été particulièrement touchées par la pandémie, en mettant l’accent sur l’emploi, (l’objectif) étant de remettre au travail tous ceux qui ont perdu malgré eux leur emploi », dit-il.

Il a en particulier cité le secteur de la vente au détail ou du voyage, « confrontés à un impact sur le long terme ».

Citant les données de la Chambre de commerce publiées plus tôt ce mois-ci, le membre de l’administration Trump souligne que 79 % des petites entreprises avaient au moins partiellement rouvert en juin et que la moitié des entreprises encore fermées devraient reprendre leur activité « très prochainement ».

Le ministre n’évoque pas les États qui ont décidé il y a quelques jours de refermer leurs bars en raison de l’apparition de nouveaux foyers d’infection