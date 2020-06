Relance économique et innovation: une occasion historique

La crise que nous vivons a non seulement pris le monde par surprise, mais a également mis en lumière l’importance fondamentale de la recherche et de l’innovation pour notre santé, pour notre économie ainsi que pour notre mode de vie en général. Cette crise n’est comme aucune autre auparavant et la nouvelle réalité du marché du travail imposera de nouvelles obligations qui forceront une grande adaptabilité de tous ainsi qu’une collaboration exemplaire entre tous les acteurs sociaux et économiques impliqués dans la relance.