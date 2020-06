Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale bonifie la plateforme de recrutement pour entreprises des secteurs prioritaires qu’il a mise en ligne le 21 avril sur Québec.ca. Baptisée Je travaille, la nouvelle plateforme de placement simplifié s’adresse, cette fois, tant aux employeurs qu’aux chercheurs d’emplois.

Isabelle Massé

La Presse

« Dans ce contexte de pandémie, une nouvelle réalité dans le monde du travail apparaît, a mentionné le ministre Jean Boulet en conférence de presse. Alors que des secteurs vivront un haut taux de chômage, d’autres vivront des difficultés de recrutement. »

Le service Je travaille, conçu par Momentum Technologies, est gratuit et accessible dès maintenant. Des outils technologiques permettent une recherche par géolocalisation et la soumission personnalisées de candidatures (dès le 9 juin). Les offres seront notamment visibles sur une carte et ceux qui cherchent un emploi pourront calculer la distance qui les sépare de l’entreprise qui embauche.

« Cette plateforme permet non seulement d’appuyer les entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre, mais aussi aux chercheurs d’emploi de postuler sur des offres en quelques clics seulement », explique Jean Boulet. Par ailleurs, nous avons tout mis en œuvre pour assurer la confidentialité des renseignements personnels qui seront inscrits dans ce nouvel outil. »

Je travaille est destiné aux entreprises de tous les milieux. Restauration, hôtellerie, commerce de détail, construction, technologies de l’information, santé… « Il y aura des besoins partout, note Jean Boulet. Dans le contexte actuel, nous souhaitons donc plus que jamais soutenir les entreprises et les travailleurs dans la reprise de leurs activités. »

La priorité de traitement des offres sera cependant accordée aux services autorisés à reprendre leurs activités.