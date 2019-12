Washington va taxer l’acier et l’aluminium du Brésil et de l’Argentine

(Rio de Janeiro et Washington) Donald Trump a annoncé lundi que les États-Unis allaient imposer des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Brésil et de l’Argentine, prenant par surprise l’un de ses principaux alliés, le président brésilien Jair Bolsonaro.