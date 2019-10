Les prix des logements devraient commencer à grimper en 2020 et 2021, pour faire passer le prix moyen au-dessus de son sommet de 2017.

La SCHL s’attend à plus de stabilité sur le marché immobilier

(Ottawa) La Société canadienne d’hypothèques et de logement s’attend à voir une reprise du marché de l’habitation dans les deux prochaines années, pour faire suite aux déclins enregistrés dans la construction, les ventes et les prix des logements.

La Presse canadienne

Dans ses perspectives annuelles du marché de l’habitation dévoilées jeudi, l’agence fédérale souligne que les mises en chantier devraient se situer autour de 200 000 unités l’année prochaine, après avoir reculé cette année et l’année dernière.

Les ventes de logements devraient augmenter au cours des deux prochaines années, ce qui contrebalancera les baisses enregistrées depuis 2016, alors que le revenu disponible des ménages augmentera.

Les prix des logements devraient également commencer à grimper en 2020 et 2021, pour faire passer le prix moyen au-dessus de son sommet de 2017.

La SCHL a lancé un avertissement au sujet des tensions commerciales et de l’endettement élevé des ménages, faisant valoir qu’ils représentent toujours des risques pour l’économie et la stabilité du marché du logement.

Elle a ajouté qu’une hausse plus importante que prévu des taux d’intérêt ou du taux de chômage pourrait exercer des contraintes budgétaires encore plus importantes sur les ménages très endettés, « ce qui exercerait des pressions à la baisse sur l’économie et le marché de l’habitation ».