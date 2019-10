(Montréal) La part de l’emploi moins qualifié dans l’emploi total a reculé de 65 à 57 % au Québec de 1998 à 2017, même si pendant la même période, le nombre d’emplois moins qualifiés est passé de 1,775 à un peu plus de 2,1 millions.

La Presse canadienne

Le terme moins qualifié désigne les emplois dont les exigences scolaires ou les niveaux de qualification sont habituel­lement inférieurs à la formation collégiale technique.

L’étude que publie mercredi l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) à ce sujet ajoute que les femmes ont vu leur part dans l’emploi moins qualifié diminuer davantage que celle des hommes pendant 20 ans grâce à leur plus grande scolarisation. Cette part a reculé de 62 à 51 % de 1998 à 2017, alors qu’au cours de la même période, la proportion chez les hommes a reculé de 67 à 64 %.

Malgré ces tendances globales, l’Institut de la statistique du Québec a noté que la part de l’emploi moins qualifié a augmenté entre 1998 et 2017 chez les personnes âgées de 55 ans et plus, chez celles n’étant pas en couple ainsi que chez les travailleurs surqualifiés.

Il y a deux ans, la rémunération horaire moyenne était de 19,52 $ pour les emplois moins qualifiés, alors qu’elle se fixait à 32,24 $ pour les emplois qualifiés. Entre 1998 et 2017, l’écart salarial a augmenté entre les deux groupes, en faveur des emplois qualifiés.