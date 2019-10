(Ottawa) Les ventes au détail au Canada ont augmenté au deuxième trimestre de 2019 de 1,4 % par rapport à la période d’avril à juin 2018, pour atteindre 163,3 milliards.

La Presse canadienne

Statistique Canada précise que les ventes ont progressé dans 13 des 19 groupes de marchandises au second trimestre de l’année en cours.

Les ventes d’aliments ont enregistré la plus forte hausse en dollars, de 3,5 % d’une année à l’autre, surtout grâce aux augmentations significatives des ventes d’aliments frais.

Les ventes de pièces, d’accessoires et de fournitures pour véhicules automobiles ont crû de 5 % au deuxième trimestre, surtout à cause des ventes accrues de 6 % de pièces et d’accessoires de véhicules automobiles et de 3,6 % de pneus neufs d’automobiles.

Parallèlement, les ventes de véhicules automobiles ont augmenté de 0,6 % au cours de la même période en raison d’une hausse de 6,7 % des ventes de véhicules automobiles d’occasion. Il y a eu diminution des ventes de voitures particulières neuves de 14,9 %.