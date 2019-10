(Montréal) Le Canada obtient encore une note de B+ de la part du Conseil du patronat du Québec, qui s’inquiète à son tour du taux d’activité des travailleurs âgés, qui n’est pas assez élevé.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Le regroupement d’employeurs a publié, vendredi, son Bulletin de la prospérité, dans lequel il accorde encore une note de B+ au Canada. Cette note est basée sur plusieurs indicateurs, comme la formation postsecondaire, la dette publique, les dépenses en recherche et développement, les coûts d’exploitation d’une entreprise et autres. Il y compare le Canada aux autres pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique).

Là aussi, la question de la proportion des travailleurs âgés qui restent au travail préoccupe, dans un contexte de rareté de main-d’œuvre dans bien des secteurs. À ce chapitre, le Canada occupe le 21e rang parmi les 36 pays analysés.

Plus particulièrement, le taux d’activité de ceux qui sont âgés de 55 à 59 ans atteint 75,6 % au Canada, comparativement à la moyenne de 73,3 % pour l’OCDE. Néanmoins, le CPQ note que la situation s’est dégradée depuis son bulletin de 2015 parce que la hausse a été plus importante dans d’autres pays.