(Washington) Donald Trump a mis en garde mardi la Chine contre la tentation de jouer la montre dans les négociations commerciales dans l’espoir que le président américain ne soit pas réélu en 2020.

Agence France-Presse

« Pensez à ce qu’il arriverait à la Chine si je gagnais », a-t-il lancé dans un tweet. « Les termes de l’accord seraient BIEN PLUS DURS ! », a-t-il menacé, prédisant d’ici là une hémorragie d’emplois et d’entreprises en Chine.

L’hôte de la Maison-Blanche a dans le même temps assuré que « les négociations avec la Chine se passent bien », bien que de nouveaux tarifs douaniers sur des milliards de dollars de produits chinois soient entrés en vigueur dimanche.

« Bien que je sois sûr qu’ils adoreraient négocier avec une nouvelle administration afin de continuer “d’arnaquer les États-Unis” (600 milliards de dollars par an), plus de 16 mois, c’est une longue période pour subir une hémorragie d’emplois et d’entreprises à long terme », a-t-il également souligné.

Ces déclarations interviennent alors que des sénateurs républicains américains étaient en Chine, où ils ont rencontré le négociateur en chef chinois, Liu He, un proche du président Xi Jinping.

Liu He, vice-premier ministre, s’est entretenu mardi avec une délégation du « Groupe de travail États-Unis-Chine » du Sénat américain, conduite par les présidents Steve Daines et David Perdue, a rapporté l’agence officielle Chine Nouvelle.

Les élus américains ont rappelé l’importance des relations américano-chinoises et fait part de leur opposition aux conflits économiques et commerciaux opposant les deux pays. Ils ont en outre souligné leur volonté de continuer à jouer « un rôle positif » pour promouvoir un développement harmonieux des relations bilatérales.

La Chine a annoncé lundi qu’elle déposait une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), au lendemain de l’entrée en vigueur des droits de douane américains renforcés.