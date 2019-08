Les tarifs douaniers supplémentaires imposés par la Chine évolueront dans une fourchette comprise entre 5 % et 10 % et porteront sur 5078 produits américains, a précisé le bureau gouvernemental des droits de douane.

(Pékin) Le président Donald Trump a promis vendredi de répondre « dans l’après-midi » aux nouveaux droits de douane imposés par Pékin, demandant par ailleurs aux entreprises américaines de trouver une alternative à la production en Chine.

Agence France-Presse

« Je répondrai aux droits de douane de la Chine cet après-midi », a lancé M. Trump dans une série de tweets à la tonalité particulièrement agressive.

Dans cette série de messages, le locataire de la Maison-Blanche « ordonne » aux groupes américains « de commencer à trouver une alternative à la Chine », sans préciser par quel moyen il entend faire appliquer cette annonce.

La Chine a annoncé vendredi son intention d’imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d’importations en provenance des États-Unis en deux temps, le 1er septembre puis le 15 décembre, en représailles aux taxes douanières supplémentaires que prévoit d’instaurer prochainement Washington.

Ces tarifs douaniers supplémentaires évolueront dans une fourchette comprise entre 5 % et 10 % et porteront sur 5078 produits américains, a précisé le bureau gouvernemental des droits de douane.

Pékin a également annoncé l’imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les automobiles américaines ainsi que de 5 % sur les pièces automobiles détachées, à compter du 15 décembre.

La Chine avait suspendu provisoirement en décembre 2018 les surtaxes visant les voitures en signe de bonne volonté dans ses négociations commerciales avec l’administration Trump, et annoncé en avril que ces taxes ne seraient pas réimposées dans l’immédiat.

Les droits de douane mis en place par les États-Unis « ont mené à une escalade constante des tensions économiques et commerciales, enfreignant le consensus atteint entre les deux chefs d’État en Argentine et celui trouvé à Osaka », a déclaré le bureau gouvernemental des droits de douane dans un communiqué, en référence aux deux G20 au cours desquels Xi Jinping et Donald Trump s’étaient entretenus ces derniers mois.

Depuis le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Washington a imposé des taxes douanières supplémentaires sur l’équivalent de 250 milliards de dollars de biens chinois importés, et a récemment repoussé au 15 décembre l’imposition d’une taxe supplémentaire de 10 % sur toute une série de produits de grande consommation, notamment électroniques.

La Chine avait menacé début août de prendre de « nécessaires mesures de représailles » si le président Donald Trump mettait à exécution sa menace d’étendre ses droits de douane punitifs à l’ensemble des produits chinois importés.