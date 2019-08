Hausse des ventes de maisons à Toronto

Le prix de vente moyen dans la région du Grand Toronto a augmenté de 3,2 % d'une année à l'autre, pour atteindre 806 755 $, tandis que l'indice du prix des logements de la chambre immobilière a grimpé de 4,4 %.

Selon la chambre immobilière, l'offre de propriétés à vendre était plus restreinte que l'an dernier et la concurrence était plus vive entre les acheteurs.

Le nombre de maisons inscrites à la vente à la fin de juillet était en baisse de 9,1 % par rapport à la même date l'an dernier, et les nouvelles inscriptions n'avaient augmenté que de 3,7 %.

Au total, 14 393 nouvelles inscriptions ont été enregistrées dans la région du Grand Toronto en juillet, contre 13 873 en juillet 2018.

Le nombre de propriétés vendues est passé de 6916 en juillet 2018 à 8595 le mois dernier, les ventes des quatre catégories de logements ayant enregistré une hausse d'au moins 10 %.