SAQ: des commissions fort différentes pour les revendeurs de vin

Alfred, la seule application mobile qui permet la vente et l'achat de vins entre individus au Québec, ne verse que 2,5 % de commission à la SAQ, soit quatre fois moins que les maisons d'encan à qui la société d'État a donné la même autorisation.

La Presse a obtenu, grâce à une décision de la Commission d'accès à l'information du Québec, une copie de l'entente signée en avril 2016 entre Les Celliers intelligents, l'entreprise derrière Alfred, et la Société des alcools du Québec (SAQ).

« Ce sont des gens de chez nous qui vérifient l'état des bouchons et des étiquettes, ou encore le niveau de la bouteille » pour tenter de valider autant que possible la qualité du vin, a fait valoir la porte-parole.

Selon celle-ci, ce prix plus élevé s'explique par le fait que les « interventions [de la SAQ] avec les maisons d'encan sont plus importantes ».

« [Le] travail [de la SAQ] consiste uniquement à regarder les photos de notre catalogue et à dire si, oui ou non, on peut vendre ces bouteilles. »

- Un dirigeant d'une maison d'encan ayant requis l'anonymat