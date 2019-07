Une aide fédérale pour l'industrie bovine

La plus grande partie des fonds annoncés mercredi à Calgary iront à Boeuf canadien, une organisation de marketing, pour accroître les ventes de boeuf à l'international.

La ministre Marie-Claude Bibeau a indiqué que cette initiative ne constituait pas une réaction à l'impasse commerciale en cours avec la Chine.

La Chine a suspendu le mois dernier toutes les importations de viande canadienne, après que les inspecteurs eurent détecté des résidus de ractopamine, un additif alimentaire interdit en territoire chinois, dans les produits canadiens.

Mme Bibeau a précisé que son bureau travaillait jour et nuit pour résoudre le problème et que des conversations avec des responsables chinois avaient lieu quotidiennement.

Elle affirme que le Canada a soumis un plan à la Chine qui, espère-t-elle, rassurera suffisamment le pays pour qu'il rouvre son marché bientôt.