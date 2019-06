 Trump encense le patron de la Banque centrale européenne et critique le patron de la Fed 

Donald Trump a encensé mercredi le président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi pour mieux critiquer Jerome Powell, le patron de la Banque centrale américaine (Fed), auquel il reproche de brider l'économie et la Bourse.

« On devrait avoir Draghi à la place de cette personne de la Fed », a lancé le président américain lors d'une interview sur Fox Business, faisant allusion à Jerome Powell, qu'il a pourtant nommé à la tête de l'institut d'émission, mais qu'il critique depuis des mois pour avoir augmenté les taux d'intérêt.

Le président américain a réaffirmé que sans les hausses de taux d'intérêt de la Fed et l'assèchement progressif du programme massif de stimulation de l'économie lancé pendant la crise financière, l'économie américaine pourrait atteindre 4 %, voire 5 % de croissance - une envolée contestée par nombre d'économistes - et des indices boursiers beaucoup plus élevés.