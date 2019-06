Trump attaque la Fed et réclame des baisses de taux

Donald Trump a sévèrement pris à partie la Banque centrale américaine lundi, l'accusant d'être un « enfant têtu » qui refuse de baisser les taux d'intérêt pour stimuler la croissance et contrer les concurrents des États-Unis.

Dans deux tweets au ton cinglant, le président fulmine contre la Fed qu'il accuse de « ne pas savoir ce qu'elle fait », d'être « un enfant têtu » et d'« avoir tout raté ! ».

Il reproche à l'institut d'émission d'avoir augmenté les taux d'intérêt « beaucoup trop vite » et affirme que si elle avait pris les bonnes décisions l'indice boursier Dow Jones « afficherait des milliers de points de plus et le PIB (grimperait) de 4 voire 5 % ».