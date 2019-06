Vers une offre excédentaire de cannabis en 2019?

Agrandir

Dans son plus récent rapport de recherche, la firme BDS, établie au Colorado, prévoit que les dépenses légales en cannabis à des fins récréatives et médicales au Canada augmenteront pour passer de 570 millions US en 2018 à environ 5,2 milliards US d'ici 2024.

PHOTO RICHARD VOGEL, ASSOCIATED PRESS