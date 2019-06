Légère hausse des ventes immobilières à Vancouver

La chambre a indiqué que 2638 maisons avaient changé de mains en mai. C'était la première fois cette année que les ventes dépassaient le cap des 2000 propriétés en un mois.

Ces ventes étaient en hausse 44,2 % par rapport aux 1829 maisons vendues en avril, mais une baisse de 6,9 % par rapport aux 2833 maisons vendues en mai 2018.

Les ventes de mai sont restées inférieures de près de 23 % à la moyenne des ventes sur 10 ans pour ce mois, et ont atteint leur plus faible niveau depuis mai 2000.

Le nombre de maisons inscrites à la vente dans la région métropolitaine de Vancouver a également augmenté de 2,3 % entre avril et mai, pour atteindre 14 685, ce qui représente le plus grand nombre de propriétés à vendre dans la région depuis septembre 2014.

Les données de la chambre immobilière montrent que le ratio des ventes aux inscriptions actives a été en moyenne de 18 % pour tous les types de propriétés le mois dernier. Le ratio est tombé à un peu plus de 14 % pour les maisons individuelles et est resté à 20 %, voire juste au-dessus, pour les maisons en rangée et les appartements.

En général, les analystes s'attendent à ce que les prix baissent lorsque le ratio tombe en dessous de 12 %, tandis qu'un ratio soutenu supérieur à 20 % peut faire grimper les prix.

Le prix de référence composite pour tous les logements résidentiels de la région métropolitaine de Vancouver est actuellement de 1 006 400 $, en baisse de 8,9 % sur un an. Sur les six derniers mois, la baisse de ce prix de référence était de 3,4 %, tandis qu'elle était de 0,4 % par rapport au mois d'avril.