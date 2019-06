Le Brésil attend toujours le messie Bolsonaro

Dans une économie en crise, gangrenée par la violence, la corruption et le chômage, le nouveau président du Brésil était attendu comme un messie. Auréolé d'une popularité auprès de 75 % des Brésiliens, Jair Bolsonaro a pris le pouvoir le 1er janvier dernier (avec 55 % des voix) en plaçant la relance économique au sommet de ses priorités.

À peine cinq mois plus tard, le premier bilan de l'ère Bolsonaro, paru jeudi, n'est pas concluant. Et il inquiète les plus grands partisans du politicien d'extrême droite : les investisseurs et les gens d'affaires.