La voiture électrique est-elle populaire chez vous?

Jean-François Codère

La voiture électrique reste encore marginale au Québec, mais elle enregistre une progression rapide. Où se trouvent les plus fortes concentrations ?

Tous les facteurs favorisent la banlieue Entrée privée, distance parcourue, possession de deux voitures, niveau de revenu, pont à péage : tous les critères sont en place pour faire des banlieues montréalaises de petits royaumes de la voiture électrique. À l'aide de données sur les immatriculations fournies par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), La Presse a dressé une carte qui répertorie le taux de pénétration des voitures électriques ou hybrides rechargeables dans les différentes villes du Québec. Consultez notre carte interactive Dans la région de Montréal, cette carte ne laisse aucun doute : la voiture électrique est surtout populaire dans le « 450 ». Des 100 villes où l'on trouvait le plus de voitures électriques ou hybrides rechargeables au Québec en date du 31 décembre dernier, 51 font partie de la ceinture de Montréal. Sept autres sont situées sur l'île de Montréal, mais présentent des caractéristiques très similaires aux banlieues. Finalement, une quinzaine sont un peu plus loin, mais voient quand même une partie de leurs citoyens visiter Montréal très régulièrement. « Tout de suite, ce qu'on voit, c'est les couronnes », constate Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe montréalaise en transport intelligent et électrique. Le contexte idéal de la banlieue « Il y a un peu un cercle autour de l'île », confirme Jean-François Morissette, de l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ). « Les gens dans les quartiers centraux utilisent moins leur voiture, donc c'est moins intéressant pour eux d'un point de vue économique. » C'est l'une des explications, mais pas la seule. L'accès à une entrée privée, et donc potentiellement à un chargeur à domicile, est un facteur déterminant, selon Jeff Turner, chercheur principal à la firme de consultation spécialisée en énergie Dunsky.

Agrandir Jeff Turner, chercheur principal à la firme de consultation spécialisée en énergie Dunsky PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

« Pour l'avenir proche, les villes vont toujours être derrière les banlieues à cause de ça [l'accès à une entrée privée]. Les gouvernements reconnaissent que c'est un grand défi. » - Jeff Turner, chercheur principal chez Dunsky « Mon propre patron a un véhicule électrique et il habite sur le Plateau. Ce n'est pas facile. J'ai un ami dans Notre-Dame-de-Grâce qui vient de s'acheter une Tesla, mais qui ne peut pas faire installer de chargeur à la maison », poursuit M. Turner. Les banlieusards disposent aussi souvent de deux voitures, note Mme Houde, ce qui leur permet de plonger avec prudence, en conservant une voiture à essence. « C'est comme un test. »

Agrandir Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

À l'opposé, les résidants des quartiers centraux de Montréal « soit n'ont pas de voiture, soit ont la leur depuis longtemps parce qu'il y a une culture différente par rapport à l'auto, soit habitent au troisième étage d'un duplex et ne savent pas où ils la chargeraient », résume Mme Houde. Une question d'argent Le niveau de revenu semble aussi être un facteur déterminant dans le taux de pénétration actuel des voitures électriques, constatent les observateurs. Cela s'observe, par exemple, sur la Rive-Sud de Montréal, dans l'écart du simple au double entre Boucherville, l'une des villes au revenu moyen le plus élevé au Québec, et Brossard, pourtant tout près. « Si on regarde toutes les villes avec des niveaux de vie élevés, Saint-Lambert, Westmount, etc., le nombre [de véhicules électriques] est beaucoup plus élevé. » - Jean-François Morissette, de l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) « Mais ce n'est pas non plus seulement des gens riches qui vont vers ces voitures, précise-t-il. Dans nos sondages, il y a beaucoup de gens de la classe moyenne qui vont au travail en voiture tous les jours. Pour eux, il y a un calcul derrière ça, ça devient économique. » Le problème est appelé à s'atténuer avec la diminution du prix des voitures électriques, mais l'impact prendra quelques années à disparaître. « Jusqu'à récemment, il n'y avait que les Tesla qui avaient une bonne autonomie, rappelle M. Turner. Pendant un certain temps, je pense qu'on va continuer de voir un lien entre le taux de pénétration des véhicules électriques et le niveau de revenu. » L'impact d'un pont S'il fallait désigner une « capitale » des voitures électriques au Québec, ce pourrait être Terrebonne. Dixième ville du Québec pour la population, cette municipalité de la couronne nord de Montréal vient au quatrième rang de celles où l'on trouve le plus de voitures électriques ou hybrides rechargeables, derrière Montréal, Québec et Laval. Sa voisine Mascouche, au 24e rang pour le nombre d'habitants, fait aussi très bien avec le 13e total de voitures « vertes ». Ces deux municipalités bénéficient probablement du meilleur contexte au Québec. Dignes représentantes de la banlieue, elles sont de plus relativement proches du « foyer » que représente le concessionnaire Bourgeois Chevrolet.

Agrandir Le fait que le pont à péage de l'autoroute 25 soit gratuit pour les propriétaires de véhicules « verts » n'est pas étranger à la popularité de la voiture électrique à Terrebonne et Mascouche. Beaucoup de leurs résidants emprunte ce pont à péage pour se rendre à Montréal. PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Mais surtout, beaucoup de leurs citoyens empruntent régulièrement le pont à péage de l'autoroute 25 pour se rendre à Montréal. Le passage y est gratuit pour les propriétaires de véhicules verts. C'est aussi vrai pour le pont de l'autoroute 30 et pour certains traversiers du Québec. « Il y a de bonnes économies à faire », rappelle M. Morissette. « C'est une belle démonstration que les politiques publiques peuvent avoir un impact », juge quant à elle Sarah Houde. - Avec la collaboration de Thomas de Lorimier et Michael Sanchez, La Presse Des surprises et des mystères

Agrandir En 2018, les acheteurs de voitures électriques ont été 2,7 fois plus nombreux au Québec qu'en 2017. Et ils étaient 3,7 fois plus nombreux au premier trimestre de 2019 qu'à la période correspondante l'an dernier. PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Voici quelques constats significatifs tirés des données de la SAAQ. Peu nombreuses, mais en forte croissance Les voitures électriques restent marginales au Québec. À peine 0,7 % des voitures immatriculées étaient électriques ou hybrides rechargeables au 31 décembre dernier. Le rythme va toutefois en s'accélérant, et à bonne vitesse. En 2018, on en a vendu 14 734, selon les données de Transition énergétique Québec, soit 2,3 fois plus qu'en 2017. Et en 2019, le premier trimestre en a vu s'écouler 3,7 fois plus qu'à la même période en 2018. Un concessionnaire qui change tout

Agrandir Hugo Jeanson, copropriétaire de Bourgeois Chevrolet PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE