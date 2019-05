Les tarifs feront grimper les prix chez Best Buy

Associated Press New York

Le chef de la direction, Hubert Joly, a indiqué que la chaîne de magasins spécialisés dans l'électronique avait pu éviter les hausses de prix de la plupart de ses produits, à quelques exceptions près, comme les machines à laver.

M. Joly a précisé qu'il travaillait directement avec l'administration Trump afin de minimiser l'impact des nouveaux tarifs sur les acheteurs américains, et prévoit de continuer à le faire lorsqu'il quittera ses fonctions de chef de la direction, le mois prochain, pour devenir le président exécutif du conseil d'administration de Best Buy. Sa remplaçante, Corie Barry, sera la première femme à occuper le poste de chef de la direction de Best Buy.

Joly a déclaré qu'il était trop tôt pour savoir quels produits pourraient connaître une hausse des prix, car on ne sait pas encore quels produits figureront dans la prochaine ronde de droits de douane sur les produits chinois. D'autres détaillants, notamment Walmart et Target, ont également mis en garde contre d'éventuelles hausses des prix attribuables aux tarifs.

Best Buy a dévoilé jeudi un bénéfice net de 265 millions US, ou 98 cents US par action, au cours du premier trimestre de l'exercice.

Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,02 $ US par action, dépassant les attentes de Wall Street de 14 cents, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus de la société de Richfield, au Minnesota, ont atteint 9,14 milliards US au cours du trimestre, répondant ainsi aux attentes de Wall Street.

Pour le trimestre qui prendra fin en août, Best Buy a indiqué s'attendre à afficher un bénéfice par action d'entre 95 cents US et 1 $ US. Le détaillant prévoit toujours que son bénéfice annuel s'établira entre 5,45 $ US et 5,65 $ US par action.