Trump restreint les équipements télécoms étrangers, Pékin réplique

Cette mesure est justifiée par la Maison-Blanche par le fait que des « adversaires étrangers exploitent de façon croissante des vulnérabilités dans les services et les infrastructures technologiques de l'information et de la communication aux États-Unis ». Sur la photo: le président chinois Xi Jinping et le président Donald Trump.

PHOTO ANDY WONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS