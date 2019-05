Malgré les assauts de Trump, la Fed laisse les taux inchangés

Faisant fi des assauts du président Trump qui exhorte à une baisse des taux pour faire accélérer l'économie, la Banque centrale américaine (Fed) a, de façon unanime, laissé ses taux d'intérêt inchangés et réitéré son attitude de «patience» face à une croissance «solide» de l'économie, mais une inflation «en déclin».

Les taux d'intérêt au jour le jour restent fixés dans une fourchette comprise entre 2,25% et 2,50%.

Le communiqué du Comité monétaire (FOMC) a dressé un tableau contrasté mais plutôt positif de la première économie mondiale, signalant le «fort» marché de l'emploi et la progression «à un rythme solide» de l'activité économique. «La croissance est un peu plus forte, l'inflation un peu plus faible», a résumé Jerome Powell, le président de la Fed, lors d'une conférence de presse.

L'expansion du premier trimestre a en effet surpris de nombreux analystes, grimpant à 3,2% en rythme annuel.

La Fed a toutefois noté que les dépenses de consommation des ménages comme les investissements des entreprises ont «ralenti» au premier trimestre et surtout que l'inflation a «décliné».

Pour la première fois depuis plusieurs mois, elle admet clairement que la hausse des prix se situe «sous les 2%», la cible qu'elle considère idéale pour l'économie mais Jerome Powell a assuré que des facteurs «temporaires» étaient à l'oeuvre pour expliquer cette faiblesse de l'inflation qui est «surveillée de près».