Commerces en difficulté, parents découragés

Le commerce au détail pour les tout-petits claudique, et plusieurs parents en paient le prix. À l’instar d’Agatha Boutique, Coco Village a aussi déposé son bilan, a appris La Presse. Ses propriétaires, habitués aux faillites, tentent de relancer eux-mêmes l’entreprise avec d’anciens créanciers. Mpompon, de son côté, n’a plus de site internet en français et ne répond plus aux consommateurs. Dans les trois cas, des parents craignent de ne jamais revoir leur dû.