L’entreprise est à l’abri de ses créanciers depuis le 13 juillet

L’incertitude est sur le point de se dissiper pour Airmedic, l’un des principaux acteurs du créneau des évacuations d’urgence aériennes au Québec. À l’abri de ses créanciers depuis le 13 juillet dernier, l’entreprise insolvable s’apprête à passer dans le giron de la compagnie ambulancière Dessercom, établie à Lévis.

Évaluée à 54 millions, cette transaction devrait être approuvée prochainement par la Cour supérieure du Québec, qui supervise les procédures qui se déroulent en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

« Le contrôleur est d’avis qu’elle maximise les chances que les opérations courantes [d’Airmedic] puissent être continuées sans interruption et de façon pérenne », écrit la firme Deloitte, responsable de la restructuration judiciaire, dans son plus récent rapport.

Airmedic et Dessercom n’ont pas commenté le contenu du document, mardi.

Établie à Saint-Hubert, en banlieue sud de Montréal, Airmedic avait été poussée vers l’insolvabilité par la débâcle de son principal actionnaire, Groupe Huot.

L’incapacité du promoteur immobilier déchu – bien implanté dans la région de Québec – à remplir certaines de ses obligations financières a fait en sorte que le spécialiste des évacuations d’urgence aériennes s’est retrouvé avec un fardeau supplémentaire sur les épaules. C’est essentiellement ce qui l’a incité à se tourner vers la LACC.

Airmedic était à la recherche de nouveaux investisseurs depuis des mois, mais les difficultés financières de Groupe Huot ont accéléré le processus afin d’assurer une poursuite des activités. En date du 13 août dernier, il ne restait que 411 000 $ dans les coffres de l’entreprise.

Le rôle de l’entreprise de Saint-Hubert va au-delà des évacuations d’urgence. Elle offre notamment un service de transport médical à certaines Premières Nations de régions éloignées. La compagnie compte aussi parmi les fournisseurs du ministère des Transports du Québec (MTQ). Elle permet à des patients des régions éloignées de se rendre dans les grands centres afin d’obtenir des soins.

Beaucoup d’appelés, peu d’élus

Les « montants admis » réclamés par les créanciers, parmi lesquels on retrouve la Banque Nationale, la Banque Laurentienne et la Banque de développement du Canada, s’élèvent à 47,3 millions, d’après les calculs de Deloitte.

Dans l’espoir de trouver un repreneur, le contrôleur a sondé pas moins de 81 candidats, apprend-on, à la lecture du rapport. Par la suite, quatre acheteurs potentiels ont réalisé des vérifications au préalable. Dessercom a déposé une proposition initiale pour ensuite la bonifier à environ 54 millions.

Mais elle n’était pas seule sur les rangs, puisqu’une offre non sollicitée aurait pu venir jouer les trouble-fêtes. Cette dernière était plus élevée que celle de Dessercom, mais les garanties étaient insuffisantes, aux yeux du contrôleur.

« L’offre non sollicitée comportait une contrepartie légèrement supérieure […], mais constituait la meilleure des offres reçues et plus susceptibles de mener à terme la restructuration des débitrices (Airmédic) », affirme Deloitte.

Pour Dessercom, l’achat d’Airmedic cadre dans ses ambitions de croissance. Dans son rapport annuel 2022-2023, l’entreprise dit avoir retenu les services d’une firme spécialisée afin de l’épauler dans sa « diversification » et son « expansion ». Le transporteur ambulancier ajoutera une dimension aérienne à ses activités.

Au 31 mars dernier, Dessercom exploitait 112 ambulances, 79 camions spécialisés dans le transport médical et 42 autres véhicules. Ses revenus ont atteint 108 millions au cours de sa plus récente année financière, en progression de 12 %. Ses profits ont été de 10 millions. Ils s’étaient établis à 11,3 millions en 2021-2022.

Airmedic en bref Année de fondation : 2012 Effectif : 135 personnes (professionnels de la santé, pilotes, administration) Flotte : 11 appareils (Pilatus PC-12NG, hélicoptères Airbus EC145e, Pilatus PC-24) Hangars : Saint-Hubert, La Romaine, Saint-Honoré, Lourdes-de-Blanc-Sablon